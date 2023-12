Atreju fa deragliare Ezio Mauro | nemmeno una parola | ecco che cosa scorda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)deve aver faticato molto a vergare il suo editoriale su Repubblica di ieri, dedicato immancabilmente a quell'estremista di destra di nome Giorgia Meloni. Avrebbe voluto picchiare duro sull'esaltazione del fascismo, ma gli è mancato il tema. Alla Meloni non può rimproverarlo. Sperava in un appiglio per poterla accusa di ambiguità sull'Europa e sull'Occidente, ma gli è andata male pure su questo. La Meloni ha scelto una linea che del resto non ècosì distante dalla tradizione maggioritaria nella destra italiana. Ma nonostante questo,continua a scrivere che la premier non ha riflettuto abbastanza sul passato. Ma dimentica che a sinistra vanno tutti a omaggiare Berlinguer e a lodare le origini comuniste. Scrive l'editorialista di Repubblica: si è presentata ad«come la ...