Atletico Madrid | Simeone | “Griezmann è la storia del club | è importante per noi”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’in 10 uomini non va oltre il 3-3 contro il Getafe di Bordalas. Per Diegoqualche rimpianto, ma anche dei segnali incoraggianti dalla squadra che “in 11 contro 11 ha gestito bene la situazione”. Poi l’espulsione di Savic e il primo di due gol diche illude i colchoneros (costretti a sostituire Depay con Azpilicueta). “Dopo aver giocato la quarta partita ogni tre giorni, i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme – spiega -. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e alla fine non siamo riusciti a sostenere il buon attacco del Getafe. Partita difficile, lo sapevamo, in 11 contro 11 l’abbiamo controllata. Poi per noi è stato più difficile, anche se ci trovavamo avanti nel punteggio”. Nottata comunque da ricordare per Antoineche con la doppietta sale a quota 173 ...