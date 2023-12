Atletica | quando inizia la stagione indoor 2024 | gli appuntamenti fino ai Mondiali nel mese di marzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La nuovadileggera si aprirà come da tradizione con le, ovvero gli eventi al coperto che scalderanno i motori di un’annata agonistica caratterizzata dall’intensa estate con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. I primi eventi ufficiali avranno luogo il 20 gennaio, con il circuito del WorldTour che farà tappa in tutto il mondo con i suoi tre livelli di riferimento (gold, silver, bronze) e che ci terrà compagnia per unintero. Nel frattempo si disputeranno anche i Campionati Italiani Assoluti, previsti ad Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Il programma prevederà anche eventi di minore importanza e che verranno svelati man mano nel corso delle prossime settimane. Tutto è in preparazione al grande evento del prossimo inverno, ovvero i ...