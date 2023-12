Atletica | Palmisano | “Immagino l’entrata all’Olimpico per gli Europei | sarà una grande emozione”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma – Antonellaha dato poco cambiato la guida tecnica, e con Lorenzo Dessi accanto (anche compagno nella vita) si allena e si prepara per l’anno emozionante del 2024. La campionessa olimpica delle Fiamme Gialle, che si allena al Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ne parla adTv e descrive le sue grandi attese per i prossimi impegni agonistici. Nel cuore c’è l’immagine dello Stadio Olimpico, dove ciil traguardo della gara di marcia, in programma aglidi Roma. Di seguito la nota di fidal.it “Mi sento curiosa e pronta a provare qualcosa di nuovo nell’anno che verrà, in una fase di cambiamenti. Non vedo l’ora di cominciare:l’di entrare nello stadio Olimpico, ai prossimidi Roma, e poi c’è la sfida dei ...