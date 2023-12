Atletica | morto a 44 anni l’ex primatista italiano dei 400 Andrea Barberi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lutto nel mondo dell’. A soli 44è scomparso, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra,del giro di pista per diecitra il 2006 e il 2016. Lo rende noto la FIDAL, che ricorda la carriera del quattrocentista nato a Tivoli: dal quinto posto agli Europei di Goteberg 2006 a un’altra quinta posizione agli Europei indoor di Birmingham 2007. Poi il recordconquistaot al Meeting di Rieti del 2006. Nessuno ha vinto tanti titoli italiani nei 400 metri (otto consecutivi all’aperto dal 2001, due al coperto) e per venticinque volte ha indossato la maglia della Nazionale, anche in tre edizioni dei Mondiali. “A piangerlo è tutta l’italiana e il gruppo sportivo delle ...