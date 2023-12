Atletica | Antonella Palmisano svela il debutto in staffetta | “Ho provato la paura | alle Olimpiadi per le medaglie”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)farà il propriostagionale il prossimo 21 gennaio a Modugno (in provincia di Bari), dove farà un assaggio diproprio in vista delledi Parigi 2024, dove farà ilquesta specialità (un uomo e una donna che si alternano con due frazioni a testa per un totale di 42,195 chilometri). La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia ne ha parlato adTalk sul canale federale: “Non vogliamo farci trovare impreparati e stiamo lavorando con lo staff federale per capire come gestire anche i tempi di attesa. Poi non ho mai fatto una gara importante nella mia Puglia, spero di debuttare lì. Il pubblico trasferisce un’energia positiva, mi fa venire una pelle d’oca che solo l’sa darmi. E quando ...