Atalanta | El Bilal Touré non è nella lista dei preconvocati del Mali per la Coppa d’Africa La Nigeria chiama Lookman

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Elnon risulta presentedeidelin vista dellain Costa d’Avorio. L’non ha infatti ricevuto la e-mail ufficiale di preconvocazione che sarebbe dovuta arrivare entro il 17 dicembre, considerato “passaggio primo e vincolante” per la disponibilità dell’attaccante classe 2001. L’attaccante, giunto a Bergamo in estate per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, attende ancora di fare l’esordio ufficiale con i nerazzurri dopo la rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra in amichevole il 12 agosto scorso. I solidell’per la competizione risultano il ...

Zingonia. Tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente El Bilal Touré e l’acciaccato Gianluca Scamacca . Per Verona-Atalanta Gian Piero ... (bergamonews)

