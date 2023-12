Aston Villa | no all'Arsenal per un centrocampista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'dice ancora no all'per Douglas Luiz: i Gunners seguono ilbrasiliano ma il club di Birmingham,...

17ª giornata di Premier League , si parte d alle 15. L’ Arsenal tornare in vetta battendo 2-0 il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi... (calciomercato)

17ª giornata di Premier League, si parte dalle 15. L’Arsenal tornare in vetta battendo 2-0 il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi... (calciomercato)

L'Aston Villa è la sorpresa del campionato inglese e ad oggi si trova terzo in classifica, ad un solo punto dall' Arsenal in testa... (calciomercato)

Calciomercato, Milan sempre più su Guirassy: per la difesa Lenglet e Nelsson

Resta viva l'opzione Lenglet , il difensore francese di proprietà del Barcellona è in prestito all', ma sta giocando molto poco, con appena cinque presenze, tutte collezionate in ...

Lenglet al Milan: incontro Aston Villa-giocatore nei prossimi giorni. Ma i rossoneri hanno un dubbio

Lenglet al Milan: incontro Aston Villa-giocatore nei prossimi giorni. Ma i rossoneri hanno un dubbio per il difensore francese Secondo quanto riferito da Matteo Moretto di Relevo, nei prossimi giorni ...

Liverpool-Arsenal: il big match che promette gol e spettacolo

Arsenal primo, Liverpool secondo (con l’Aston Villa) e il Manchester City staccato di 5 dai Gunners che rinvierà il proprio match per gli impegni al Mondiale per Club. Ecco allora che lo scontro diret ...