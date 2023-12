Assegno di Inclusione | Acli e Patronato | “Un passo indietro rispetto al Reddito di Cittadinanza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L‘dirappresenta unnella lotta al contrasto alla povertà che continua ad aumentare: i poveri assoluti oggi in Italia sono intorno ai 6 milioni. – ha dichiarato il Presidente nazionale delle, Emiliano Manfredonia – Ildi, una misura non perfetta che sicuramente aveva bisogno di correzioni, era di fatto universale e ha aiutato, in un momento complicato, milioni di cittadini. L’ADI, secondo l’analisi fornita dall’Ufficio parlamentare di bilancio, porterebbe alla diminuzione delle risorse di circa 2 miliardi e il 58% delle famiglie che percepivano il Rdc, pari a circa 800mila persone, resteranno senza alcun sostegno economico. Anche per questo motivo oggi è necessario rendere ...