Assalto Cgil | condannati Fiore | Castellino e Aronica Grida e saluti fascisti in aula | «Faremo la guerra» – I video

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Alla fine è arrivata la sentenza sull’alla sede nazionale dellaa Roma. Porte sfondate, finestre divelte, stanze a soqquadro: queste scene di devastazione sono ormai impresse nella memoria collettiva dopo il 9 ottobre 2021, data in cui durante una manifestazione contro il Green Pass venne presa d’la sede dellaa Roma. Per l’accaduto sono stati oggia 8 anni e 6 mesi a Roberto, storico leader del movimento neofascista Forza Nuova, e l’ex Nar Luigi, mentre la condanna per il leader di Italia Libera Giulianoè stata di 8 anni e 7 mesi. Secondo il sostituto procuratore erano stati loro i «registi e istigatori» di quella «guerriglia urbana», segnando una pagina «funesta» nella storia della ...