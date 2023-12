Assalto alla sede della Cgil | condannati i leader di Forza Nuova In aula saluti romani e cori

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sette persone, tra cui i principali esponenti del gruppo di estrema destra, hanno ricevuto pene di almeno 8 anni. Tra questi ildel movimento Roberto Fiore, condannato a otto anni e mezzo di reclusione, e Giuliano Castellino, condannato a otto anni e 7 mesi. Stessa pena di Fiore anche per l’ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari, Luigi Aronica. Sono statianche gli altri imputati: Salvatore Lubrano ha ricevuto una condanna a 8 anni e due mesi, così come Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. "nazionale,di #Fiore e Castellino. Ine ...

Assalto Cgil 2021, condannati i leader di Forza Nuova Castellino, Fiore e Aronica

Il Tribunale di Roma ha condannato i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore , e l'ex Nar Luigi Aronica a otto anni e sei mesi di reclusione per l'Cgil in corso Italia nel 2021 durante una manifestazione dei "No Green pass". I giudici hanno disposto altre quattro condanne a otto anni e due mesi per Luca Castellini, Salvatore ...

Assalto alla Cgil, condannati Fiore e Castellino - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Assalto alla Cgil: condannati a oltre 8 anni Fiore, Castellino e Aronica. In aula saluti romani e fischi dopo… La Stampa

Sentenza conferma matrice fascista dell'assalto Landini

"La sentenza di condanna odierna del Tribunale penale di Roma per l'assalto alla sede della Cgil dell'ottobre 2021 nel processo nei confronti degli imputati principali, conferma, dopo l'audizione di d ...

Assalto alla Cgil, Castellino e Fiore condannati a 8 anni

Il Tribunale di Roma ha condannato Giuliano Castellino a 8 anni e 7 mesi di reclusione mentre Roberto Fiore a 8 anni e 6 mesi per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021. Dopo la sentenza di condanna ...