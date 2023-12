Assalto alla Cgil | al processo a Roma condannati Fiore | Aronica e Castellino

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)a otto anni e mezzo di reclusione il leader di Forza Nuova Robertoe l’ex Nar Luigie a otto anni e 7 mesi per l'ex Forza Nuova Giuliano, che dovevano rispondere di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere. Questa la sentenza dei giudici della prima sezione penale dinelper l’sede dellaavvenuta nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021.inoltre, tutti a 8 anni e 2 mesi di reclusione ciascuno, Pamela Testa, ex forzanuovista oggi in 'Italia Libera'; Luca Castellini, leader veronese di Forza Nuova; Lorenzo Franceschi, leader di Arezzo della formazione di estrema destra; Salvatore Lubrano, ...