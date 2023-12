Assalto a Cgil | Fiore e Castellino condannati a oltre 8 anni di carcere

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) – Per l’alla sede delladel 9 ottobre 2021 il tribunale di Roma ha condannato il leader di Forza Nuova Roberto(8e mezzo), il suo ex braccio destro Luciano(8e 7 mesi) e l’estremista di destra Luigi Aronica (8e 6 mesi). il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

alla sede della: condanna pesante, oltre 8 anni per i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino, mentre in aula scattano cori e saluti romani. La magistratura come baluardo di democrazia ...

"La sentenza di condanna odierna del Tribunale penale di Roma per l'assalto alla sede della Cgil dell'ottobre 2021 nel processo nei confronti degli imputati principali, conferma, dopo l'audizione di d ...

Assalto alla Cgil, Fiore e Castellino condannati: “Sentenza politica, degna di una tirannia”

Per l’assalto alla Cgil, Giuliano Castellino, Roberto Fiore e altri cinque imputati sono stati condannati: tensioni in aula dopo la sentenza.