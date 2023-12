Ascolti tv | i dati del 19 dicembre 2023

Ascolti tv lunedì 18 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Ha preso il via la settimana più attesa ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv martedì 19 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Ha preso il via la settimana più attesa ... (ilcorrieredellacitta)

iOS 17.2.1 - rilasciato un nuovo aggiornamento con diverse migliorie alla sicurezza

... - Supporto di Siri per l'accesso e la registrazione privati deidell'app Salute usando la tua ...in Apple Music può essere disabilitato in una modalità Focus in modo che la musica chenon ...

Gli ascolti tv del 18 dicembre, i dati auditel di ieri: Io Canto Generation, La torre di Babele Corriere della Sera

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 18 dicembre: Napoli Milionaria contro Io Canto Generation di Gerry Scotti Virgilio Notizie

L’influencer e la riduzione del danno

Secondo quanto affermato in un video di scuse per la questione del pandoro, derubricato dalla Ferragni a un semplice errore di comunicazione, l’influencer – con l’evidente intento di ridurre il ...

Gli ascolti tv del 19 dicembre, i dati auditel di ieri: Sanremo Giovani

Gli ascolti tv di ieri, martedì 19 dicembre, verranno resi noti in mattinata. Ecco cosa c’era in prima serata: • Rai 1 la finale di Sanremo Giovani, vinta da Clara. • Rai 2 il film Io sono Babbo Natal ...