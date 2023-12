Arriva la proposta per rendere obbligatorio il presepe nelle scuole | ed è polemica

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Fratelli d’Italia vuoleobbligatoria la presenza della rappresentazione della natività in tutti gli istituti scolastici, ma non tutti i dirigenti scolastici si sono mostrati d’accordo Cercando di salvaguardare abitudini consolidate anche dal punto di vista religioso, Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge al Senato per blindare proprio tutte le tradizioni cristiane. Un modo per impedire di cancellare il, il Natale e la Pasqua all’interno degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado. Iltradizione italiana – Nortizie.com “” è una parola che deriva dal latino “praesaepe” e significa “mangiatoia”. Se ne trova testimonianza nei Vangeli di Luca e Matteo dove si riporta la nascita di Gesù, che avvenne a Betlemme, quando Maria e Giuseppe virono ...