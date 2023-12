Arresto cardiaco Lockyer in Bournemouth-Luton | la decisione della Premier League

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le immagini di Tomche si è accasciato al suolo inhanno fatto il giro del mondo. Il difensore ha infatti accusato une poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caro. Il classe 1994, al...

Le immagini di Tom Lockyer che si è accasciato al suolo in Bournemouth - Luton hanno fatto il giro del mondo. Il difensore ha infatti accusato une poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caro . Il classe 1994, al secondo episodio dopo quello dello scorso maggio durante la finale playoff di Championship, sta meglio ...

Calcio: Premier League, Bournemouth-Luton sospesa per malore Lockyer si rigiocherà dal 1'

Londra, 20 dic. - (Adnkronos) - Il match tra Bournemouth e Luton Town verrà rigiocato per intero. Lo ha deciso la Premier League. La partita disputata lo scorso 16 dicembre, è stata sospesa al 59' dop ...