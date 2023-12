Arrestato il kosovaro ricercato per il femminicidio di Vanessa Ballan | chi è il presunto assassino

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È statonella tarda serata di ieri Bujar Fandaj, il 41enneper l’omicidio di, la donna di 27 anni uccisa a coltellate davanti alla porta di casa a Riese Pio X, in provincia di Treviso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, sotto la direzione della Procura di Treviso, poco distante dalla sua abitazione ad Altivole ed è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato. Nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza di convalida del fermo. La donna era madre di un bimbo piccolo e in attesa del secondo. Fermato ildiPortato in un primo momento in caserma, il 41enne, secondo quanto emerso da ambienti investigativi, è stato trasferito in carcere a Treviso. L’uomo, è trapelato, non ha reso ...