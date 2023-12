Arrestati 3 minorenni | progettavano un attentato

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In un’inquietante sviluppo, tresono statiin Spagna con l’accusa di pianificare “un’azione terroristica”. Questo spaventoso avvenimento ha sollevato gravi preoccupazioni sul fenomeno della radicalizzazione giovanile e sul suo impatto sulla sicurezza nazionale. Le autorità spagnole hanno dichiarato che i tre giovani sono stati individuati attraverso un’indagine su profili attivi sui social network, dove promulgavano messaggi violenti e di apologia del terrorismo in nome dell’Islam. Questi messaggi hanno sollecitato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’inchiesta per valutare la gravità della minaccia. Gli arresti: erano tra Barcelona e Madrid Due dei tre sospettati sono statiin provincia di Madrid, mentre il terzo è stato catturato nella provincia di Barcellona. Dopo essere ...