Arbitri Serie A | le designazioni della 17esima giornata

[caption id="attachment_261581" align="alignleft" width="150"] Fabio Maresca [/caption] Fabio Maresca è l'arbitro designato per Lazio-Inter , big ... (ilfogliettone)

2023-12-15 11:32:05 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: EL’allenatore portoghese José Mourinho e ... (justcalcio)

Massimiliano Allegri è stato multato di 10.000 euro e ha rimediato una diffida dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per aver e, ... (sportface)

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata di Serie A: il big match tra Roma e Napoli va a Colombo con Irrati... (calciomercato)

Arbitri Serie A: Roma - Napoli a Colombo. Le scelte per Inter, Juve e Milan

Commenta per primo L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata diA : il big match tra Roma e Napoli va a Colombo con Irrati e Giua al VAR. Marcenaro è stato scelto per Inter - Lecce, Juventus e Milan vanno rispettivamente a Mariani e Doveri. Tutte le ...

Arbitri, così non Var: il team Rocchi è in difficoltà Corriere dello Sport

La classifica senza errori arbitrali, sedicesima giornata: sviste in serie, falsato altro match Virgilio Sport

serie a, arbitri: Inter-Lecce a Marcenaro, Frosinone-Juve a Mariani

Matteo Marcemaro di Genova è l'arbitro designato per Inter-Lecce, gara della 17/a giornata del campionato di serie A di calcio in programma ...

Virtus Bologna-Oly, un Bartzokas FURIOSO contro gli arbitri

La Virtus Segafredo Bologna batte l'Olympiacos Pireo al termine di una partita complicatissima, che ha visto i greci condurre per 37'. Gli uomini di coach Bartzokas fino a metà del terzo quarto… Leggi ...