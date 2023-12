Aquaman e il regno perduto | la recensione del film con Jason Momoa

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ile iland the Lost Kingdom), 2023. Regia: James Wan. Cast:, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Martin Short Pilou Asbaek, Nicole Kidman, John Rhys-Davies. Genere: azione, fantastico. Durata: 124 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama:deve allearsi con il fratellastro Orm per scongiurare la nuova, terrificante minaccia di Black Manta. 14 giugno 2013 – 22 dicembre 2023. Usando come parametri le uscite in sala negli Stati Uniti, questa è stata la durata del cosiddetto DC Extended Universe, il franchise della Warner Bros. che doveva rivaleggiare con la Marvel e che si è ritrovato ...