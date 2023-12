(Di mercoledì 20 dicembre 2023), 20 dicembre 2023 – I poliziotti del Commissariato-Nettuno hanno arrestato undigravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che di lesioni ed evasione. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di una donna che riferiva di un inquilino del proprio stabile cheva verbalmente lei e suo marito e che aveva aggredito anche il loro figlio. Gli agenti sono giunti sul posto ed hanno effettuato un controllo al relativo stabile e, una volta raggiunto l’appartamento dell’inquilino molesto, lo hanno sorpreso fuori dalla porta d’ingresso; i poliziotti lo hanno invitato alla calma e ad entrare in casa dove hanno rinvenuto circa 628 grammi di marijuana. Ancora, gli investigatori hanno accertato, poco dopo le ...

La Fifa minaccia di sanzionare Brasile e Argentina per gli scontri avvenuti durante l’ultima partita tra le due nazionali, valida per la ... (ilnapolista)

Perseguitata dall'ex per tre anni, poi la minaccia: 'Ti porto via la bambina'. Stalker arrestato

Anzio, minaccia e aggredisce i vicini mentre è ai domiciliari: 37enne finisce in carcere Il Faro online

