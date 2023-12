Antonella Clerici nella bufera | “Vino per stordire la preda” durante il programma su Rai1

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Polemiche per la puntata di ieri dello show culinario Mezzogiorno in famiglia, condotto dasu, nel corso della quale uno chef, preparando una ricetta, ha affermato che con ilsi può “la”, riferendosi alle donne. Erano presenti lo chef Sergio Barzetti, insieme con il sommelier e autore televisivo Andrea Amadei, impegnatipreparazione di un risotto al radicchio. Un mezzo bicchiere di prosecco è stato usato per la preparazione, e, così come sottolineato dalla conduttrice, “l’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier”. “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di ...