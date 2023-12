Anthony Hopkins | Cancel culture nuovo fascismo | se dici qualcosa sparisci | come la Germania nazista di Stalin

L'attore britannico rompe la cappa del politicamente corretto che regna nello showbiz: "Terribile dittatura del pensiero 'giusto'. Non c'è più ... (ilgiornale)

L’attore Anthony Hopkins torna nelle sale con One Life, la storia di Nicholas Winton. Il broker londinese nel 1938 ha salvato la vita a 669 ... (open.online)

Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins in TV su Rai 4

In prima serata tv su Rai 4 va in onda il film 'Il silenzio degli innocenti' del 1991, thriller con Anthony Hopkins e Jodie Foster. The post Il ... (movietele)