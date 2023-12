Andrea Barberi | campione di atletica | è morto a 44 anni | ucciso da una malattia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il mondo dello sport italiano è in lutto per la scomparsa di, talentuoso velocista edei 400 metri, venuto a mancare all’età di 44a causa di unaincurabile.ha lasciato un segno indelebile nell’leggera italiana, contribuendo in modo significativo alla disciplina. Originario di Tivoli,ha conquistato il cuore degli appassionati dicon le sue straordinarie prestazioni. Tra il 2001 e il 2008, è stato otto volteitaliano sui 400 piani, stabilendo un primato outdoor sulla distanza. Nel 2006, ha fatto la storia battendo il record dei 400 metri che resisteva da 25, segnando un tempo di 45?19 e ...