Anche Bankitalia ha problemi con gli hacker | truffato dipendente per oltre 100mila euro Palazzo Koch non lo vuole risarcire

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prima la chiamata, poi l’sms, infine il conto svuotato. Undella sede di Brescia della Banca d’Italia è stato vittima di un raggiro informatico che gli è costato. Dopo mesi di contese legali, l’uomo – che ha 63 anni – ha mandato nelle scorse settimane una lettera di diffida indirizzata alla Cassa sovvenzione e risparmio (l’istituto di credito riservato al personale della Banca d’Italia) e chiede ora la restituzione dell’intera somma sottratta, in aggiunta alle spese legali e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali «ancora in via di quantificazione». Nel documento, redatto dallo studio legale Ventura Associati e visionato da Open, si punta il dito contro la condotta di via Nazionale, definita «gravissima e non scusabile». La Banca d’Italia non ha risposto alla richiesta di commento ...