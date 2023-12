Altafini | «Consigli per una riserva | restare concentrato per farsi trovare pronti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Josè, ex attaccante e bomber della Serie A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dando unoo prezioso alle riserve Joséè stato un grandissimo bomber, oltre che un campione del mondo con il Brasile del 1958, dove ad un certo punto lo ha sostituito un certo Pelé. A La Gazzetta dello Sport racconta una delle sue specialità: quando negli ultimi anni di carriera spesso era in panchina, entrava e segnava. Che qualità deve avere un giocatore quando entra per fare la differenza? Ecco la sua risposta: «Deve essere bravo apronto: questa è la cosa principale. Hai pochi minuti per dare tutto e quando è il tuo momento devi essere sul pezzo. Io, anche quando sapevo che sarei entrato a gara in corso, cercavo di rimanerecome se giocassi dal primo ...