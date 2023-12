Allarme caldo estremo | entro il 2050 il numero di morti sarà quintuplicato

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)il, leper eventi climatici estremi potrebbero quintuplicare. È quanto emerge dal nuovo rapporto del “Lancet countdown on health and climate change”, che mette in guardia sulla grave minaccia che i cambiamenti climatici rappresentano per la salute dell’umanità. Il rapporto, che viene pubblicato ogni anno, analizza gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute, in termini di mortalità, morbilità e migrazioni. Quest’anno, la previsione è particolarmente preoccupante: se non si prenderanno misure urgenti per limitare il riscaldamento globale, ildilegate alpotrebbe aumentare da 250.000 a 1,2 milioni l’anno. Ilè solo una delle minacce che i cambiamenti climatici ...