Alla scoperta dei Planetel Point – Trony Rigamonti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’ottavo appuntamento del nostro viaggio tra ifa tappa a Dalmine, uno dei principali comuni della bergamasca nonché area oggetto di un capillare cablaggio infrastrutturale da parte di. Qui abbiamo fatto visita, un negozio conosciuto in tutto il territorio per la sua storicità, la sua importanza e l’eterogeneità dell’offerta proposta.: varietà di prodotti, qualità e attenzione al cliente Nata nel 1961 come piccolo negozio di famiglia, oggiè divenuto un grande store di elettronica per il consumo in grado di soddisfare ogni esigenza e necessità. La crescita esponenziale di questoè testimoniata non soltanto ...