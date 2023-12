Alla Mostra D’Oltremare dal 15 gennaio Tuttohotel ’24 | dalle tecnologie smart alle ultime tendenze del design 

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), la fiera dedicata al mondo alberghiero ed extralberghiero, tornadi Napoli dal 15 al 172024 con il suo viaggio attraverso l’evoluzione dei sistemi di ospitalità, dagli hotel a b&b, case vacanza, villaggi, campeggi e stabilimenti balneari. La quarta edizione della manifestazione organizzata da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group si proporrà come un’esposizione dai numeri in crescita, con una proposta più ampia che occuperà gli spazi del padiglione 10 del polo fieristico napoletano.consolida la sua originale formula espositiva, impegnandosi a definire i nuovi standard nell’industria dell’accoglienza attraverso originali instzioni in scala 1:1 realizzate dai tanti architetti che si sono ...