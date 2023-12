“Alessandro | non mi freghi” Gianni Sperti ha le prove di quello che dice | cosa ha scoperto sull’ex di Ida Platano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Uomini e Donne si incendia, la puntata del 20mbre ha visto uno davanti all’altroVicinanza e. Tra i due non corre buon sangue e, anche questa volta, sono volate parole grosse. Non appena ha sentitodifendere Roberta,ha perso le staffe. Il motivo?aveva fatto trovare alla dama Cristina petali di rosa e palloncini. Roberta non ha apprezzato questo romantico gesto, e sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte e contro l’ex di Ida. >“È morta il primo giorno di lavoro”. Ilaria, la scoperta choc del marito: sposata da poco, aveva 28 anni “Il provolone sta sempre in mezzo”, “Ma lascialo perdere. Se vuole frequentare anche altre non è né interessato e né serio”, “Lui è un ...