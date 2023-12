Alessandra Mastronardi in crisi con il marito? Le sue parole

Un matrimonio da sogno, proprio come quelli che immaginano tutte le bambine. L’attrice di origini partenopee, romana di adozione, Alessandra ... (ilcorrieredellacitta)

"Favino ha ragione: a volte siamo talmente tanto esterofili che ci tagliamo le gambe da soli": intervista ad Alessandra Mastronardi , nel cast di One ... (movieplayer)

One Trillion s Dollars è finalmente disponibile su Paramount+ con tutte le sue mille sfumature. Basato sul bestseller omonimo di Andreas Eschbach, il ... (funweek)

One Trillion Dollars - la serie con Alessandra Mastronardi è una bella sorpresa

One Trillion Dollars non nasce per caso, ma da un romanzo scritto nel 2001 da Andreas Eschbach, scrittore di fantascienza tedesco molto fertile, ... (europa.today)