Aldous Huxley | il suo futuro visionario è diventato presente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prendete Antonio Gramsci, ficcategli intesta la cosmogonia di Jules Verne, imbottitelo di mescalina e fatelo sognare. Per essere uno dei «pilastri del secolo breve»,, romanziere, saggista, scrittore da viaggio, sceneggiatore per Walt Disney, è stato un lampo intellettuale fra le due guerre mondiali del secolo scorso e i mille futuri del secolo a venire. Chi leggesse - armato di pazienza e passione - l'interessante biografia di Mario A. Iannaccone,Profeta del “Mondo nuovo” (edizioni Ares, 564 pp, 25 euro) si troverebbe oggi scaraventato in ungià descritto novant'anni fa dalle visioni dello scrittore inglese. Il quale - secondo Iannaconeaveva «anticipato e prefigurato nei romanzi e nei saggi molte tendenze culturali e sociali che la nostra società avrebbe poi ...