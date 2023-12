Alaves-Real Madrid | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è una partita valida per la diciottesima giornata dellae si gioca giovedì alle 21:30:, tv e streaming. Nel momento in cui scenderà in campo contro l’in trasferta, ilconoscerà già il risultato del Girona capolista. E questo in ogni caso non è un bene per i padroni di casa. Che saranno costretti a fermare quella che, in tutte le occasioni, sarà la furia della squadra di Carlo Ancelotti. Bellingham (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché per un motivo o per un altro (c’è anche la possibilità di un sorpasso in classifica) i Blancos guidati dal tecnico italiano vorranno prendersi i tre punti. E per l’, che viene da due sconfitte di fila l’ultima, ...