Al-Sisi rieletto in Egitto L’Occidente non fa una piega

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) A proposito di esperti di democrazie, amanti di democrazie e esportatori di democrazia mi pare che si parli pochissimo del fatto che Abdel Fattah al-, l’uomo che sta ostacolando in tutti i modi la verità e la giustizia ai familiari di Giulio Regeni, sia stato eletto per la terza volta presidente dell’. Secondo l’Autorità elettorale nazionale egiziana, al-ha ottenuto l’89,6% dei voti (circa 39 milioni) con un’affluenza alle urne che ha raggiunto il 66,8%, un’adesione “senza precedenti”, ha affermato il capo dell’autorità Hazem Badawy. Abdel Fattah al-, l’uomo che sta ostacolando in tutti i modi la verità e la giustizia ai familiari di Giulio Regeni, è stato eletto per la terza volta presidente dell’Quanto possa essere democratico un Paese in cui si viene eletti con il 90% dei ...