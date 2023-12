Al macero il sequel de “Il signore degli anelli” | Amazon e gli eredi di Tolkien vincono la causa | “Non era autorizzato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Alilletterario de Il. Il signor Demetrious Polychron pensava di battere cassa dama invece è stato battuto lui e senza tanta pietà. Nel 2022 Polychron aveva avuto l’ardire di accusareEstate (l’ente che tutela le opere del maestro J.R.R.) di una sorta di sconsiderato plagio. Lo scrittore statunitense che si occupa di fan fiction, ovvero quella narrativa ad uso e consumoappassionati delle saghe letterarie o cinematografiche, aveva accusato il colossoPrime di aver utilizzato parti del suo libro, The fellowship of the king (La compagnia del re), per realizzare la serie Il...