Al di sopra della Madonna e al posto dei numeri civici | a Castelpagano Mussolini ‘osserva’ tutto e tutti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Curiosamente, in piazza Municipio è ben visibile un monumento fascista con un effige dinon ancora rimossa; lungo le strade limitrofe ogni portone, aldel numero civico, presenta la stessa effige in piccolo: nostalgia o noncuranza? Chissà”. Questo recita la descrizione fatta da ‘Il quaderno’ nel lontano 2007 per raccontare la piccola, cittadina sannita che può vantare un aspetto gradevole, immerso nella natura e ben distante dalla vita freneticacittà. E la passeggiata nel piccolo centro ha portato alla scoperta di qualcosa di assai curioso e anacronistico. A, quel processo di defascistizzazione attuato neo comuni italiani a partire dal 25 luglio del 1943, non c’è stato. Un’operazione di cancellazione dei volti di ...