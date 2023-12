Al bar un amico chiede | “che succede al Napoli?” e tu in silenzio gli offri la colazione

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La notte dell’acqua alta del 2019 a Venezia, seduto su una delle poche sedie sopravvissute alla marea, mi sono messo a leggere le poesie di Nicanor Parra, cercando in quelle parole ironiche, taglienti, luminose, un poco di conforto. Ho pensato a Parra ieri sera dopo il fischio finale della partita di Coppa Italia, partita che ho visto a dispetto di una delle mie più grandi convinzioni, così tradotta: l’inutilità / perpetua di un ottavo di Coppa Italia. Ho pensato a Parra, sostituendo alcuni suoi celebri versi con: Io e il cadavere delci facciamo compagnia. Una partita come ieri sera fa pensare alla morte, calcistica, dei sogni, perfino (almeno per un po’) a quella dei ricordi. Il poeta cileno invece non pensa mai alla morte, o meglio non la pensa come fatto a sé stante, e quindi doloroso, ma come fatto insieme agli altri fatti. Allora i 4 gol del Frosinone ...