Agghiacciante il numero dei femminicidi in Italia | il report della polizia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un documento che è stato stilato dalle forze dell’ordine e racconta caso per caso di donne uccise e maltrattate Da Giulia a Vanessa, a Michelle ad Alessandra, fino a Saman e Concetta, ma sono tante e ancora di più. Troppe. Donne uccise, maltrattate, costrette e violentate perché volevano essere libere e felici. Laha stilato uncon numeri agghiaccianti che fanno riflettere e anche accapponare la pelle, nel constatare quanta violenza ci sia nei confronti delle donne, delle ragazze e di signore che, magari, non ne possono più e si ribellano. In tutto, in questo 2023 che sta terminando, sono 109 le donne uccise nel 2023 fino al 3 dicembre, di cui “90 in ambito familiare o affettivo, 58 quelle uccise da partner o ex partner”. E’ quanto è scritto nel‘Il Punto-Il pregiudizio e la violenza contro le donne’, elaborato ...