“Affari tuoi” | le concorrenti vengono prese di mira | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) News Tv. “” ieri. Nella puntata di ieri del famoso programma condotto da Amadeus, le, Martina e Carmela del Trentino Alto Adige, sono statedi. Le loro scelte, infatti, sono state criticate dai telespettatori di Rai 1. (Continua…) Leggi anche: “”, gelo in studio dopo la rivelazione choc della concorrente: Amadeus senza parole Leggi anche: “”, dramma in diretta tv: Amadeus costretto ad intervenire “”, ieri hanno giocato Martina e Carmela del Trentino Alto Adige Nella puntata di ieri di “” sono state protagoniste in studio Martina e Carmela del Trentino Alto Adige. Le due donne ha ...