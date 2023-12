Affare lampo | accordo vicino | lascia il Napoli per 25 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’annuncio nonormai più dubbi: il calciatore saluterà ben prestoper unirsi alla propria nuova squadra. Le cifre dell’. Hanno trovato confermele voci degli ultimi due giorni in merito all’interesse dell’RB Lipsia nei confronti Eljif Elmas. Dopo alcune indiscrezioni è quindi arrivato l’aggiornamento definitivo da parte di Fabrizio Romano, che sa ditrovato in attesa del comunicato ufficiale delle due società implicate. Elmas al Lipsia, manca solo la firma Attualmente ai box causa infortunio muscolare, Eljif Elmas si prepara arein quel di gennaio. Quella da subentrato contro il Braga si prospetta quindi essere l’ultima partita in azzurro del macedone, giunto all’ombra del Vesuvio nella stagione 19/20 e alle prese ...