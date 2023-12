AEW | CJ Perry spiega la causa dell’infezione al dito | colpa di una scheggia

AEW: CJ Perry spiega la causa dell’iniezione al dito, colpa di una scheggia Zona Wrestling

AEW: CJ Perry spiega la causa dell’iniezione al dito, colpa di una scheggia

Come vi abbiamo riportato, si è creata in questi giorni preoccupazione circa le condizioni di salute di CJ Perry (f.k.a. Lana) alle prese con una brutta infezione al dito che è progressivamente peggio ...

AEW’s CJ Perry explains how she got an infected finger that led to surgery

CJ Perry has opened up on an infection in her finger that caused her to get surgery this week. Her journeyPerry, who was let go by WWE in June 2021 alongside several other stars, had previously stated ...