Addio quasi a Maastricht Ecco il nuovo Patto di stabilità

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Unun po’ tedesco ma anche italiano. In un Ecofin completamente virtuale, imposto dai tempi decisamente stretti, i ministri dell’Economia e delle Finanze riuniti in video-conferenza sono giunti a un accordo politico che getta le basi delle nuove regole fiscali e manda, parzialmente, in soffitta 30 anni di(qui l’intervista all’ex titolare del Mef, Giovanni Tria). Non era facile convincere Giancarlo Giorgetti ad accettare lo schema messo a punto, a cena, dai colleghi di Francia e Germania, Bruno Le Maire e Christian Lindner. Eppure, alla fine, la quadra è stata trovata e Roma ha avuto il suo piccolo bottino. Il risultato è un cocktail i cui ingredienti possono essere più o meno questi. Due terzi di rigore in puro stile teutonico, un quarto di flessibilità, questa sì chiesta e ottenuta dall’Italia e una spruzzata di Europa, sotto forma ...