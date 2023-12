Addio Casa Bianca | Donald Trump fatto fuori dai giudici? Caos totale negli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Corte Suprema del Colorado ha esclusodalla corsa presidenziale nel 2024 per quanto riguarda il proprio Stato, dichiarandolo ineleggibile per la, a causa del suo coinvolgimento nell'insurrezione a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando centinaia di suoi sostenitori assaltarono il Congresso., che è stato incriminato per quei fatti, ha annunciato il ricorso alla Corte Suprema federale. La decisione del Colorado, che potrebbe essere seguita da altri Stati, porterà all'intervento deisupremi di Washington Dc, che dovranno dirimere la questione e stabilire seè legittimato a candidarsi per ricoprire il ruolo di presidente degli Stati Uniti. Il pronunciamento varrà non solo per il Colorado, ma per tutti gli altri Stati. Ma in ...