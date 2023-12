Addio a Federica | morta a 15 anni dopo due mesi di malattia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il cuore della comunità di Novara si spezza con la tragica notizia della morte diPescio, una talentuosa studentessa di 15stroncata da inaspettate complicazioni legate a una vasculite. Laera stata diagnosticata il 18 ottobre, portando via prematuramente una giovane vita piena di passione e talento. «Era così in gamba che pure Dio la voleva al suo fianco»frequentava il secondo anno del liceo linguistico Carlo Alberto; amava la musica dei Maneskin, il teatro e la danza. «Stava seguendo un corso alla Scuola Teatro Musicale del Coccia – dice orgogliosa la madre – e faceva danza aerea al Tempio della Danza. Si era appassionata a entrambe le cose fin da piccola. Al teatro, in particolare, si era avvicinata già alle elementari ele medie aveva deciso di ...