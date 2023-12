Addio a Don Roberto | morto a 32 anni per un malore | le parole del vescovo Malvestiti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La comunità di Paullo e la diocesi di Lodi si sono riunite in lutto oggi pomeriggio per dare l’ultimoa un giovane sacerdote che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. DonPozzi, a soli 32, è stato ricordato in una commovente cerimonia funebre, presieduta dalMaurizio, come un luminoso esempio di dedizione al servizio della chiesa e della comunità. L’a donè stato un momento toccante che ha visto la partecipazione di almeno mille persone, tutte riunite per onorare la memoria di questo giovane sacerdote, che è stato portato via da unimprovviso sabato pomeriggio mentre tornava a casa dopo aver condiviso un gioioso pranzo di Natale con ...