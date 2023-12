Ad Altamura il convegno “Il Futuro non è più quello di una volta”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si è tenuto ad, presso il Cinema-Teatro Mangiatordi, ilsulla devianza giovanile organizzato dalla segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). La società attuale sembra essersi arenata nel dilemma tra il desiderio di fare e la disperazione di non poterci arrivare. Quindi da un lato la volontà di non permettere ai propri sogni di svanire e dall’altro le poche opportunità in circolazione. È proprio questo il contesto e l’emotività personale in cui vivono i giovani al giorno d’oggi. Ruolo chiave è giocato anche dai nuovi “approcci relazionali”, sempre più “social” e meno personali. Modelli di vita e stereotipi che spesso tengono a freno la personalità dei ragazzi quasi costretti ad uniformarsi. Se da un lato vi è un contesto sociale mutato ove risulterebbero proiettati i ragazzi oggigiorno, dall’altro vi è ...