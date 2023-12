Acea Run Rome The Marathon | il Sindaco Gualtieri | Già 11mila iscritti | Roma cresce ed è pronta ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essereRunThedel prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via. Sono giàgliad oggi alla maratona capitolina, un grande risultato in anticipo sui tempi, ad oggi sono 2700 gliin più rispetto a un anno fa. E' febbre da maratona perche si prepara ad attendere a marzo quasi 20mila runner per la distanza regina e 40mila totali andando a comprendere gli altri due contemporanei eventi che stanno anch'essindo in maniera importante: la staffetta solidaleRun4e la stracittadina Fun Run da 5km. Corse o camminate che aprono lo sport e il movimento a tutti, perchéRun ...

quella del 17 marzo 2024 a roma sara' la più grande maratona di sempre mai corsa in italia

Da corrieredellosport.it MARATONA DI ROMA 2 La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essereRome The Marathon del prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via. Sono già 11mila gli iscritti ad oggi alla ...

Acea Run Rome The Marathon, il Sindaco Gualtieri: ‘Già 11mila iscritti, Roma cresce' Tuttosport

ACEA Run Rome The Marathon, già 11.000! 4Actionsport

Acea Run Rome The Marathon, Gualtieri: «Già 11mila iscritti, Roma cresce ed è pronta ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo»

La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essere Acea Run Rome The Marathon del prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via.

Maratona Roma: a 3 mesi dal via gli iscritti sono già 11mila

Acea Run Rome The Marathon che si correrà il 17 marzo 2024 a tre mesi dal via ha già 11mila iscritti. Un grande risultato, sottolineano ...