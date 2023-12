Acea Run Rome The Marathon | già 11mila iscritti Il messaggio di Gualtieri

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essereRunThedel prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via. Sono giàgliad oggi alla maratona capitolina, un grande risultato in anticipo sui tempi, ad oggi sono 2700 gliin più rispetto a un anno fa. E' febbre da maratona per Roma che si prepara ad attendere a marzo quasi 20mila runner per la distanza regina e 40mila totali andando a comprendere gli altri due contemporanei eventi che stanno anch'essi crescendo in maniera importante: la staffetta solidaleRun4e la stracittadina Fun Run da 5km. Corse o camminate che aprono lo sport e il movimento a tutti, perchéRunThe ...

Acea Run Rome The Marathon, attesi 40.000 iscritti da tutto il mondo SportPress

Acea Run Rome The Marathon, il Sindaco Gualtieri: ‘Già 11mila iscritti, Roma cresce' Tuttosport

