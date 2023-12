Accordo raggiunto sui migranti | Piantedosi | Italia protagonista | grande successo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo due giorni di trattative a oltranza, la presidenza spagnola del Consiglio Ue e il Parlamento europeo hannounsugli elementi politici fondamentali di cinque regolamenti chiave del Patto Migrazione e Asilo, che rivedranno a fondo il quadro giuridico dell'Ue in materia di asilo e migrazione. "Il 20 dicembre 2023 passerà alla storia. Il giorno in cui l'Ue haunstorico su una nuova serie di regole per gestire la migrazione e l'asilo. L'Europa ha sfidato ancora una volta le probabilità. Sono molto orgogliosa del fatto che con il patto su migrazione e asilo abbiamo prodotto e fornito soluzioni". Lo ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “La migrazione è una sfida europea che richiede soluzioni europee. Ogni anno, centinaia di migliaia di ...