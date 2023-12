Accompagnata da Calogera Amadeus | brutale sfottò a Carmela | gelo ad Affari Tuoi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sconcerto doppio ad, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da. Martedì sera tocca al Trentino Alto Adige e la concorrente in gara viene da Laives, in provincia di Bolzano. Si chiama, nome che rimanda ad altri lidi. E il conduttore ci scherza su. "Papà siciliano e mamma altoatesina", spiega la signora con impeccabile accento bolzanino. "Ed èda...", azzarda Ama, che si corregge subito: "No, scherzo, èda Martina, la sorella". Risate in studio. "Care ragazze, siete pronte per questa avventura?".sceglie alla ceca il pacco numero 17: "Speriamo che in quel 17 ci siano 300mila euro, speriamo fortemente che possa essere una bellissima partita". Non andrà così, e saranno ...